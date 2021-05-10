В КГИПИ день открытых дверей

Кыргызско-Германский институт прикладной информатики (далее INAI) приглашает абитуриентов и всех заинтересованных на день открытых дверей.
В эпоху цифровых технологий сфера IT стала одной из самых востребованных и высокооплачиваемых ниш, которая дарит прекрасные условия для построения успешной карьеры и открытия собственного бизнеса!
Наши дни открытых дверей — это мероприятия, которые мы готовим с душой и подходим к их реализации с фантазией. Абитуриенты и их родители могут не только узнать всю полезную, актуальную и важную информацию о поступлении, но и окунуться в атмосферу нашей образовательной программы.
В день открытых дверей планируется организовать презентации трех профилей:
- программные технологии;
- медицинская информатика;
- веб-информатика.
У вас будет будет возможность познакомиться с университетом — встретиться со студентами и преподавателями, узнать о перспективах дальнейшего трудоустройства и уникальной для нашей страны программе обучения, которая содержит в себе только нужные предметы в идеальном объеме, что позволяет студенту уже с первого семестра создавать полноценные проекты.
Помимо этого, вы узнаете все о стипендиальных программах и возможности продолжения обучения в Западно-Саксонском университете прикладных наук Цвиккау (Германия).
Кроме того, социально-активных абитуриентов ожидает возможность узнать все о внеучебной жизни INAI, команде Enactus, студенческом сенате и многом-многом другом!
Даты проведения дней открытых дверей:
- 12 мая — 15.30;
- 26 мая — 15.30;
- 2 июня — 15.30;
- 9 июня — 15.30;
- 16 июня — 15.30;
- 23 июня — 15.30.