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Бизнес

Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор

Никогда еще в истории страны над кыргызстанцами не висел такой огромный государственный долг. Еще чуть-чуть и он достигнет 5 миллиардов долларов, причем 4,2 миллиарда из них составляют внешние займы.

На обслуживание госдолга в 2021–2023 годы планируется направить 123 миллиарда 142 миллиона сомов, это уже задекларировано в утвержденном бюджете страны. Это невообразимо большая сумма. Для сравнения: весь бюджет в 2021-м составит 181 миллиард сомов.

Сейчас мы уже начали платить по счетам. Даже в сложном 2020-м году республика перечислила на погашение долгов почти 31 миллиард сомов. Ровно столько же государство потратило на выплату всех пенсий и пособий.

Хороших новостей ждать неоткуда: за 2020 год объем ВВП сократился на девять процентов, инвестиции рухнули на четверть, в коме находится туризм, транспортная, гостиничная и ресторанная сфера.
На самом деле есть более простой и изящный выход найти деньги: дать по рукам контрабандистам. На поверхности лежит сразу два продукта — алкоголь и сигареты. Давайте подробнее остановимся на последнем.

В 2019-м пачка сигарет в среднем стоила 75 сомов. Объем ВВП составил 590 миллиардов сомов. Теперь давайте посчитаем: в этом же 2019 году контролирующие органы изъяли 96 миллионов контрабандных сигарет.

Учитывая, что в мире выявляется лишь 5 процентов от общего объема контрабанды, то получается, что за год объем нелегального рынка сигарет составил 7,2 миллиарда сомов или 1,2 процента от ВВП.

Впечатляет, верно?

Но давайте пойдем еще дальше: если все будет продолжаться в том же духе, то уже через год объемы нелегального рынка превысят 22,5 миллиарда сомов, или 3,8 процента от ВВП 2019 года.
Ожидается, что в этом году контрафактных сигарет на кыргызстанских прилавках превысит 50 процентов!

По нашим подсчетам, из-за контрабанды сигарет с 2017 по 2019 год казна недополучила 5,528 миллиарда сомов: 4,2 миллиарда от акцизного налога и 1,3 миллиарда — НсП и НДС.

Если не предпринять никаких действий, то с 2020 по 2022 год мимо бюджета пройдет уже 31 миллиард 229 миллионов сомов.

Неужели наша страна настолько богатая, чтобы прощать контрабандистам такие огромные суммы?

Контрабанду в республику ввозят из Сербии, Болгарии и ОАЭ. Очевидно, что Кыргызстан становится региональным хабом сигаретной контрабанды, ведь продукцию из стран ЕАЭС (Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Армении) можно свободно ввозить в Россию, но нельзя продавать без уплаты акциза в бюджет РФ. Думаете, кто-то там платит налоги? Вопрос, скорее, риторический.

Разумеется, другие государства не могут игнорировать этот факт, что напрямую влияет на отношения между странами — деньги-то умеют считать все, особенно в период такого острого кризиса. Решение этой проблемы оттягивать нельзя.

Есть и еще один момент: чем больше растет нелегальный трафик сигарет, тем лучше себя чувствует криминальный сектор, который все это «крышует». В то же время легально работающие предприниматели, компании, фасовочные фабрики из этой сферы терпят убытки.

К тому же не стоит забывать и о том, что цена — это еще и показатель качества. Легальное производство находится под строгим контролем не только самой компании, но и многочисленных проверяющих органов. То есть контролируется буквально все — от сырья до упаковочных материалов, которые должны соответствовать определенным стандартам.

В общем борьба с контрабандой сигарет — это один из самых перспективных способов для государства заполучить денег и заполучить дополнительные очки в отношениях с соседями. Вопрос в другом: хватит ли власти сил побороться с подпольной табачной мафией, а также мудрости не перегнуть палку с избыточным регулированием и акцизной политикой умирающего легального рынка?

Денис Бердаков, эксперт.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/188748/
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