Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов

Beeline запустил новую линейку тарифных планов «Жаңы Бирге», которая была разработана специально, исходя из индивидуальных потребностей каждого члена семьи.

На всех тарифах новой линейки стоимость минуты звонка на другие мобильные операторы снижена до 3 сомов с учетом всех налогов.

Мы любим своих абонентов и стараемся сделать так, чтобы им было выгодно и приятно пользоваться связью от Beeline! Именно поэтому каждый найдет в новой линейке тарифов то, что подходит именно ему.

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Для любителей поговорить по телефону на новых тарифах «Жаңы Бирге для звонков» и «Жаңы Бирге для звонков неделя» стало в два раза больше минут для звонков на другие сети.

А специально для любителей хорошего времяпровождения Beeline впервые в Кыргызстане предлагает тарифы «Бирге для интернета+IVI» и «Бирге для интернета PRO+IVI» с включенной БЕСПЛАТНОЙ подпиской на онлайн-кинотеатр IVI.

IVI — это популярный российский онлайн-кинотеатр с эксклюзивным доступом к десяткам тысяч мировых кинофильмов, сериалов и мультфильмов.

К аккаунту IVI можно БЕСПЛАТНО подключить до пяти устройств одновременно, а это значит, что каждый из членов семьи может смотреть именно то, что нравится ему, на своем девайсе.

Более того, в тарифах с IVI можно настроить детский аккаунт или скачать отдельное приложение IVI KIDS — пусть ваш ребенок смотрит только безопасный детский контент.

Активация подписки IVI происходит через приложение «Мой Beeline».

Узнать подробнее обо всех тарифах, подобрать и подключить себе подходящий можно через мобильное приложение «Мой Beeline» по номеру *535, на сайте, а также в офисах продаж и обслуживания по всей стране.

Beeline — с заботой о вас и ваших близких.