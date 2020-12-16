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Бизнес

«Газпромнефть» подарила кыргызстанцам 650 ценных призов

9 декабря завершилась акция «Стартуй легко», победители которой выиграли сертификаты на 15 тысяч литров высокотехнологичного топлива G-Drive 95, 10 смарт-часов, 10 наушников Apple Airpods, 10 ноутбуков Asus, 15 Smart-телевизоров Sony и главные призы — пять iPhone 11.

Все шесть розыгрышей и финал прошли в прямом эфире на официальной странице сети АЗС «Газпромнефть» в Кыргызстане в Instagram, полные записи сохранились в IGTV. Каждые две недели сотрудники «Газпром нефти Азии» и независимые эксперты выбирали победителей с помощью генератора случайных чисел, а финальный розыгрыш провели популярные телеведущие и блогеры Чолпон Уламбекова и Нурсултан Майназаров.

Списки победителей доступны в Instagram сети АЗС «Газпромнефть» в Кыргызстане и на официальном сайте «Газпром нефти Азии».

Акция «Стартуй легко» в цифрах:

  • всего виртуальных билетов — 801 тысяча 192;
  • всего уникальных участников — 76 тысяч 650;
  • всего призов разыграли 650. Одиннадцать человек выиграли по два приза, так как у них было несколько виртуальных билетов.

Жаркын Баялиева, победитель акции «Стартуй легко»: «Выиграть новенький «айфон» — это, конечно, большая удача! Новость, которая подняла настроение перед новогодними праздниками. Вообще, я уже давно пользуюсь картой лояльности «Газпромнефти» — это удобно и выгодно: можно накопить баллы и позже на них взять кофе или заправить полный бак. А тут еще и акция с понятными и простыми условиями: заправлялась, прикладывала карту лояльности, а виртуальные билеты сами по себе копились. И один из них принес мне такой приятный сюрприз».

Напомним, акция стартовала 9 сентября. В розыгрыше участвовали все, кто заправлялся и покупал продукцию Drive Café на АЗС «Газпромнефть» с использованием карты лояльности «Сапарыбыз бир». Как только сумма покупок составила 1 тысячу сомов, участник получал один виртуальный билет в личном кабинете. У каждого участника могло быть неограниченное количество билетов.

Чтобы стать участником акции, клиентам нужно было использовать карту лояльности при покупке на АЗС. Так они копили бонусы от 0,5 до 1,25 сома с каждого литра по обычным условиям программы лояльности и автоматически накапливали виртуальные билеты по акции «Стартуй легко».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/176932/
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