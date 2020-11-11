Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше

«Керемет Банк» продолжает расширять свое присутствие в регионах, активно открывая новые точки обслуживания и предлагая населению современные финансовые услуги. Буквально на днях филиальная сеть банка пополнилась двумя новыми сберегательными кассами в городах Нарыне и Оше.

Сберегательная касса в Нарыне, открывшаяся в оживленной части города рядом с центральным рынком по улице Шуллера, 24-А, работает в будние дни — с 8.30 до 17.30 (кассовое обслуживание — с 9.00 до 17.00) с перерывом на обед — с 12.00 до 13.00. Суббота и воскресенье — выходные дни.

Сберегательная касса в Оше удобно расположена на улице Масалиева, 44, в эпицентре торговой жизни на рынке «Келечек» и готова ко встрече с клиентами в будние дни — с 08.30 до 16.30 (кассовое обслуживание — с 9.00 до 16.00), в субботу — с 9.00 до 15.00 (касса — до 14.30). Обеденный перерыв — с 12.00 до 13.00, воскресенье — выходной.

Обе точки обслуживания предоставляют широкий перечень услуг физическим и юридическим лицам по всем направлениям банковской деятельности: расчетно-кассовые и валютно-обменные операции, прием платежей, открытие депозитов и выдача кредитов, срочные денежные переводы, выпуск и обслуживание платежных карт национальной и международных систем, а также другие востребованные услуги. На территории обеих сберкасс установлены банкоматы, работающие в режиме 24/7.

В рамках своей стратегии развития банк продолжит и далее планомерно укреплять свои позиции на финансовом рынке страны, расширяя доступ населения в регионах к банковским услугам и внедряя современные цифровые решения.

Дополнительную информацию о работе новых и существующих точек продаж можно уточнить в круглосуточном контакт-центре по телефону 0 312 55 44 44, через WhatsApp — 0 557 55 44 44, а также на сайте банка.