Клексан, цефепим, СИЗ и другие медикаменты на 2 миллиона сомов от CapstroyKG

Строительная компания CapstroyKG закупила необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты больницам и стационарным учреждениям Кыргызстана. Сумма поддержки составила 2 миллиона сомов.
В число необходимых медикаментов вошли: азитромицин — 1 тысяча 500 штук, цефепим — 2 тысячи штук, клексан — 4 тысячи единиц, а также СИЗ, перчатки, пульсоксиметры и шприцы.
В компании сообщили, что полученные средства будут распределены среди медицинских учреждений столицы и регионов, где отмечается острая необходимость в СИЗ и медикаментах. Контроль и мониторинг будет осуществлен волонтерским движением.
В сборе денежных средств приняли участие партнеры и сотрудники компании. Важные медикаменты были закуплены силами кыргызстанцев в России.
квартиры для медицинского сотрудника к профессиональному празднику, а с момента введения карантина оказывает поддержку населению в виде продуктовых пакетов.
CapstroyKG призывает бизнес-сообщество активно подключиться и поддержать кыргызстанцев и медицинские учреждения в столь сложное время.