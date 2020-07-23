Клексан, цефепим, СИЗ и другие медикаменты на 2 миллиона сомов от CapstroyKG

Строительная компания CapstroyKG закупила необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты больницам и стационарным учреждениям Кыргызстана. Сумма поддержки составила 2 миллиона сомов.

В число необходимых медикаментов вошли: азитромицин — 1 тысяча 500 штук, цефепим — 2 тысячи штук, клексан — 4 тысячи единиц, а также СИЗ, перчатки, пульсоксиметры и шприцы.

В компании сообщили, что полученные средства будут распределены среди медицинских учреждений столицы и регионов, где отмечается острая необходимость в СИЗ и медикаментах. Контроль и мониторинг будет осуществлен волонтерским движением.

«В столь непростое время для нашей республики мы стараемся всячески поддержать кыргызстанцев. Мы понимаем, что данные медикаменты могут спасти чьи-то жизни, поэтому специально закупили их в России и привезли в Кыргызстан. Мы надеемся, что в скором времени все вместе победим эту страшную болезнь. Сейчас важно поддержать медиков и граждан и бросить все силы и ресурсы на борьбу с вирусом», — отметил с пожеланиями здоровья генеральный директор CapstroyKG Талантбек Кенжеев.

В сборе денежных средств приняли участие партнеры и сотрудники компании. Важные медикаменты были закуплены силами кыргызстанцев в России.

Подобные добрые инициативы в компании проводятся на постоянной основе: ранее компания заявила о предоставлении квартиры для медицинского сотрудника к профессиональному празднику, а с момента введения карантина оказывает поддержку населению в виде продуктовых пакетов.

CapstroyKG призывает бизнес-сообщество активно подключиться и поддержать кыргызстанцев и медицинские учреждения в столь сложное время.



