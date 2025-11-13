Capstroy KG возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в Бишкеке

12 ноября 2025 года в Бишкеке подписано международное инвестиционное соглашение между ОсОО «Кап Строй Кей Джи» (Capstroy KG) в лице генерального директора Талантбека Кенжеева и Radisson Hotel Group в лице г-на David Philip Jenkins — Vice President Business Development Radisson Hotel Group — о строительстве пятизвездочного отеля в центре Бишкека, на пересечении улицы Льва Толстого и проспекта Чингиза Айтматова, который станет частью проекта жилого комплекса Asman Residence.

На церемонии также присутствовали министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков и председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков.

«В результате более года переговоров и тщательного соответствия строгим требованиям международного оператора соглашение подписано», — отметил координатор и руководитель проекта, заместитель генерального директора компании Жылдызбек Чандаев.

Для гостиничного кластера Кыргызстана принципиально важно появление пятизвездочного отеля мирового уровня, как Radisson Blu Bishkek: такой отель закрывает дефицит качественного размещения, поддерживает растущий турпоток и укрепляет инвестиционный имидж страны. По словам Жылдызбека Чандаева, монолитная стадия финансируется собственными средствами девелопера, параллельно компания прорабатывает инструменты привлечения капитала на этапы инженерии, фасадов и интерьерного оснащения.

Он добавил, что итоговый бюджет будет зафиксирован после финализации дизайн-проекта и технической спецификации.

Говоря о графике, Жылдызбек Чандаев сообщил, что на данный момент монолитные работы на стадии завершения, далее последуют инженерные системы, фасады и интерьеры по стандартам Radisson Blu. Контрактом предусмотрен двухлетний срок реализации, при этом команда Capstroy KG нацелена ускорить ввод без компромиссов по качеству.

Главный архитектор проекта Мурат Асейин уточнил, что комплекс включает две соединенные башни, объединенные трехэтажным променадом с ресторанами и сервисами. Он подчеркнул, что, помимо гостиничной башни, предусмотрены общественно-деловые пространства, конгресс-залы и офисные блоки, а на верхнем уровне запроектировано публичное sky-пространство с панорамой 360 градусов, способное стать новой точкой притяжения в городской структуре.

Ключевые параметры отеля

Категория — пять звезд по стандартам Radisson Blu, фонд — около 160 номеров, в том числе два президентских люкса, рассчитанных на протокольные требования международных делегаций. В общественных зонах, по словам главного архитектора, запроектированы двухсветное лобби с панорамными лифтами, панорамный ресторан, крупный конгресс-зал и блоки трансформируемых залов, переговорные комнаты, а также современный фитнес-зал и спа-зона.

Архитектор дизайна Radisson Blu Bishkek Алексей Ткаленко отметил, что концепция интерьеров строится на диалоге локальной идентичности и международного минимализма. Он сообщил, что темой выбран Шелковый путь как символ путешествий и встреч: в материалах и пластике пространства переосмысляются мотивы кочевой культуры.

Задача команды — создать узнаваемую атмосферу Radisson Blu, укорененную в контексте Бишкека и читаемую уже в лобби, ресторанах и номерах, сказал Алексей Ткаленко.

«Операционные и планировочные решения согласованы: учтены требования к инженерии, безопасности и сервису, включая расширенные VIP-протоколы и прием высоких делегаций. Особое внимание, по информации оператора, уделено MICE-инфраструктуре: мультимедийное оснащение и трансформируемые пространства позволят Бишкеку активнее конкурировать за международные конгрессы, выставки и отраслевые форумы», — подчеркнули в Radisson Hotel Group.

«Проект создаст рабочие места на стадиях строительства и эксплуатации, простимулирует развитие смежных сервисов — ресторанного и транспортного сегментов, туристической инфраструктуры — и укрепит статус столицы как площадки для деловых коммуникаций в Центральной Азии», — указали и на мультипликативный эффект для города представители Capstroy KG.

Коротко об отличиях Radisson Blu Bishkek:

международный пятизвездочный стандарт Radisson Blu;

20 этажей, высота 80 метров;

около 160 номеров, включая два президентских люкса и расширенные протокольные возможности;

конгресс-центр с современным мультимедиа и трансформируемыми залами;

панорамный ресторан и публичная sky-локация с видом 360 градусов;

интерьерная концепция, вдохновленная мотивами Шелкового пути и кочевой культуры;

центральное расположение и трехэтажный променад с ресторанами и сервисами.

Таким образом, Capstroy KG и Radisson Hotel Group позиционируют будущий отель как новый символ современной столицы: здесь традиция встречается с инновацией, а гостеприимство Кыргызстана получает международный масштаб.