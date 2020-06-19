В офисе банка «Бай-Тушум» в Ошской области у сотрудника выявили коронавирус

Банк «Бай-Тушум» сообщает, что в одном из офисов Ошской области у сотрудника выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Специалист является сотрудником бэк-офиса и контактов с клиентами не имел. Он находится в изоляции, а контактировавшие работники отправлены на карантин.

В настоящее время офис банка закрыт до осуществления мер по дезинфекции помещения и исполнения всех требований карантинного режима.

Банк «Бай-Тушум» с началом пандемии принимает все необходимые меры по организации защиты здоровья клиентов и сотрудников. В банке постоянно проводятся работы по дезинфекции помещений, в офисах установлены санитайзеры, введен масочный режим.

В силу нарастающей динамики числа инфицированных в стране противодействие коронавирусной инфекции становится все более сложным.

В офисах банка приняты все меры по предотвращению распространения вируса. В целях минимизации контактов сотрудников организована удаленная работа. Банк предоставляет клиентам возможность дистанционного обслуживания через онлайн-сервисы.

Главной рекомендацией клиентам является соблюдение мер по защите от вируса: масочный режим и гигиена рук, социальная дистанция. Рекомендуем клиентам посещать банк только при возникновении острой необходимости. Услугами банка можно воспользоваться через мобильные приложения BTB24, BTB Express.