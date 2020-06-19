15:49
USD 74.87
EUR 84.21
RUB 1.08
Бизнес
Сюжет: Новый коронавирус

В офисе банка «Бай-Тушум» в Ошской области у сотрудника выявили коронавирус

Банк «Бай-Тушум» сообщает, что в одном из офисов Ошской области у сотрудника выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Специалист является сотрудником бэк-офиса и контактов с клиентами не имел. Он находится в изоляции, а контактировавшие работники отправлены на карантин.

В настоящее время офис банка закрыт до осуществления мер по дезинфекции помещения и исполнения всех требований карантинного режима.

Банк «Бай-Тушум» с началом пандемии принимает все необходимые меры по организации защиты здоровья клиентов и сотрудников. В банке постоянно проводятся работы по дезинфекции помещений, в офисах установлены санитайзеры, введен масочный режим.

В силу нарастающей динамики числа инфицированных в стране противодействие коронавирусной инфекции становится все более сложным.

В офисах банка приняты все меры по предотвращению распространения вируса. В целях минимизации контактов сотрудников организована удаленная работа. Банк предоставляет клиентам возможность дистанционного обслуживания через онлайн-сервисы.

Главной рекомендацией клиентам является соблюдение мер по защите от вируса: масочный режим и гигиена рук, социальная дистанция. Рекомендуем клиентам посещать банк только при возникновении острой необходимости. Услугами банка можно воспользоваться через мобильные приложения BTB24, BTB Express.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/156710/
просмотров: 213
Версия для печати
Популярные новости
&laquo;Ата Мекен&raquo; возьмет не&nbsp;менее 33&nbsp;мест на&nbsp;выборах-2020 «Ата Мекен» возьмет не менее 33 мест на выборах-2020
Цифровое телевидение: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
В&nbsp;компании MegaCom у&nbsp;сотрудника выявили коронавирус В компании MegaCom у сотрудника выявили коронавирус
Ученые России поддержали академика Кубанычбека Жумалиева Ученые России поддержали академика Кубанычбека Жумалиева
Бизнес
В&nbsp;офисе банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; в&nbsp;Ошской области у&nbsp;сотрудника выявили коронавирус В офисе банка «Бай-Тушум» в Ошской области у сотрудника выявили коронавирус
Участвуй в&nbsp;акции от&nbsp;MegaCom и&nbsp;выиграй смартфон Samsung Участвуй в акции от MegaCom и выиграй смартфон Samsung
Ученые России поддержали академика Кубанычбека Жумалиева Ученые России поддержали академика Кубанычбека Жумалиева
MegaCom продолжает увеличивать мощности и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom продолжает увеличивать мощности и охват сети 4G
19 июня, пятница
15:26
В офисе банка «Бай-Тушум» в Ошской области у сотрудника выявили коронавирус В офисе банка «Бай-Тушум» в Ошской области у сотрудника...
15:24
У сотрудника Национального банка выявлен коронавирус
15:16
Проводы Абылгазиева. Членов кабмина, запечатленных на фото, ждут штрафы
15:05
Правозащитница подала в суд на депутата парламента Евгению Строкову
15:03
Республиканская инфекционная больница возобновила прием пациентов с COVID-19