Ученые России поддержали академика Кубанычбека Жумалиева

Ученые России возмущены травлей их коллеги из КР, развернутой в соцсетях. К общественности обратились директор Физико-технологического института им. К.Валиева В.Лукичев, замгендиректора Института океанологии им. П.Ширшова П.Завьялов и главный научный сотрудник Физико-технического института им. А.Ф.Иоффе Б.Гуревич, напомнив о вкладе Жумалиева не только в отечественную, но и мировую науку.

В частности о том, что разработки Жумалиева активно применяются в космической отрасли в России. В сотрудничестве с учеными Института космических исследований РАН Жумалиев занимался вопросами исследования космического пространства, запуска ракет, в том числе проектом связи Silksat, направленным на создание единой спутниковой системы стран Великого шелкового пути.

«Нашумевшая в соцсетях и СМИ кампания по борьбе с коррупцией, к сожалению, не обошлась без передергиваний и перехлестов и затронула имя академика Жумалиева», — говорится в тексте.

В 1978 году он окончил с красным дипломом один из лучших в СССР технических вузов — Рязанский радиотехнический институт, в 1986-м — защитил кандидатскую диссертацию в Институте электроники Академии Наук Белоруссии, а в 1991-м — докторскую под руководством нобелевского лауреата, академика РАН Жореса Алферова.

Успехи на коммерческом поприще позволили Жумалиеву в 2005-2015 годы сформировать необходимый материальный базис для поддержки и развития научно-образовательных институтов. Под его руководством в КР были учреждены и созданы семь учебных заведений, открыто южное отделение НАН КР, в состав которого вошли пять институтов.

У многих людей, знающих академика Кубанычбека Жумалиева, вызывает искреннее недоумение кампания, развернутая в соцсетях.

Увы, современная молодежь Кыргызстана не знакома с деталями его биографии и не в курсе научных и трудовых достижений Кубанычбека Мырзабековича. Мы, ученые, восполняя этот пробел, можем с уверенностью заключить, что КР может им гордиться!

Научные достижения Жумалиева заняли достойное место в перечне побед ученых бывшего СССР. Его вклад неоценим, его разработки были признаны мировым сообществом, и многое из того, над чем в свое время работал Кубанычбек Мырзабекович, по сей день актуально и используется в России.

«Хотелось бы пожелать академику Жумалиеву и далее самоотверженно продолжать свою плодотворную деятельность в науке, политике, возрождении промышленности и развитии новой экономики родного Кыргызстана», — говорится в обращении.