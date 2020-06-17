«Бакай Банк» открыл первый круглосуточный филиал на Моссовете

Новый филиал банка обслуживает клиентов по всем услугам, доступным в «Бакай Банке»: от обменных операций до открытия счетов и кредитования. Круглосуточно, без выходных и перерывов.

Здание чуть выше центральной аптеки на Моссовете окрасилось в фирменные цвета «Бакай Банка»: теперь на пересечении улиц Московской и Абдрахманова можно воспользоваться банковскими услугами в любое время суток, в любой день недели. В новом филиале можно получить все услуги, которые оказывает «Бакай Банк», включая:

обмен валюты;

расчетные счета для компаний или физических лиц;

кредиты;

выпуск платежных карт;

покупка золотых слитков и коллекционных монет;

в скором времени — хранение ценностей в банковских ячейках.

Курс на обмен валюты на сумму от 1 тысячи долларов США (или эквивалент в другой валюте) может устанавливаться индивидуально. Вклады от 50 тысяч долларов США (или эквивалент в другой валюте) также можно сделать на индивидуальных, более выгодных условиях.

Церемония открытия

«Наш филиал будет предоставлять полный комплекс банковских услуг в круглосуточном режиме. Для обеспечения бесперебойной работы наши сотрудники будут работать в три смены. В ночное время будут доступны банковские услуги. Кроме того, у нас вы сможете приобрести коллекционные монеты и золотые слитки НБ КР», — рассказал директор филиала Турат Болоткан уулу.

Первым клиентом филиала стал предприниматель Сыймык Султанов. Как первому клиенту, ему бесплатно открыли счет для юридического лица.

«Уже четыре года являюсь постоянным клиентом «Бакай Банка». Сервис на высшем уровне, очень хорошие условия по рассрочке, по ставкам на кредиты. Руководство всегда идет навстречу и всегда предлагает хорошие индивидуальные условия», — делится Сыймык Султанов.

Одним из первых клиентков банка стала пенсионерка Алымбүбү Насаракунова.

«Сейчас я в отпуске. Взяла свои отпускные и сейчас открываю в «Бакай Банке» для внука депозит «Детский». Очень нравится обслуживание, сотрудники хорошо, уважительно относятся. Удобно все», — говорит она.

Контакт-центр 24/7:

bakai.kg;

6111 (с мобильных телефонов);

+996 554 006 111 (WhatsАpp).

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