В компании MegaCom у сотрудника выявили коронавирус. Информацию подтвердили в пресс-службе мобильного оператора.



Тестирование одного из работников ЗАО «Альфа Телеком» показало положительный результат на COVID-19. В данный момент сотрудник находится в обсервации. Медики также подозревают коронавирус еще у одного работника компании MegaCom. У него взяты пробы на коронавирус. Результаты анализов будут известны завтра, 17 июня.

При этом в MegaCom отмечают, что в функционал данных сотрудников не входило обслуживание и взаимодействие с клиентами.

В связи со сложившейся ситуацией руководство компании действует в строгом соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических служб республики.



«С началом пандемии коронавируса компанией MegaCom были реализованы необходимые меры по минимизации рисков распространения инфекции среди сотрудников организации. Часть персонала была переведена на удаленный режим работы — никто из действующих сотрудников не был отправлен в отпуск без содержания», — отметили в пресс-службе.

В MegaCom подчеркивают: ответственные работники ЗАО «Альфа Телеком» строго следуют рекомендациям Минздрава, контролируя соблюдение социальной дистанции, использование дезинфицирующих средств, постоянное ношение средств защиты и профилактики COVID-19, регулярную обработку помещений головного офиса, Центров продаж и обслуживания MegaCom и прилегающих территорий.

В целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции среди работников ЗАО «Альфа Телеком» руководством компании реализуется план по переводу сотрудников, имеющих возможность исполнять обязанности дистанционно, на удаленную работу.

ЗАО «Альфа Телеком» напоминает кыргызстанцам о необходимости строго соблюдения карантинных мер и призывает соотечественников всерьез отнестись к рекомендациям эпидемиологов и Штаба по борьбе с COVID-19.