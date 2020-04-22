Обвиняемые по делу «Акнета» просят Путина о справедливом разбирательстве

Уважаемый Владимир Владимирович!

Вы, как президент Российской Федерации, почитаемый во всем мире духовный лидер Русского мира, неоднократно заявляли о поддержке и защите прав и интересов соотечественников, независимо от того, в каком государстве они проживают.

Мы, Лященко Ирина Юрьевна, гражданка Кыргызской Республики, и Боярский Евгений, гражданин Республики Казахстан, обращаемся к Вам с последней надеждой о справедливости и просьбой о защите.

Несколько последних лет в Кыргызстане идет противостояние, рейдерский захват крупнейшей телекоммуникационной компании «Акнет». В ходе этого противостояния по заявлениям сторон проводились различные разбирательства, проверки деятельности компании различными инстанциями (Счетная палата, Финансовая полиция и другие), возбуждались и прекращались уголовные дела различными правоохранительными органами — противостояние шло с переменным успехом.

Эти разбирательства кончились тем, что мае 2019 года взят под стражу по ряду серьезных обвинений основатель и бессменный президент компании Кубан Ажимудинов. В том числе по присвоению и растрате вверенного имущества совместно с группой лиц. Данная статья, будучи доказанной в суде, позволяет в дальнейшем вывести его из состава учредителей компании. Вместе с учредителем и руководителем «Акнета» взяты под стражу, помещены в СИЗО и находимся до сих пор мы — Ирина Лященко и Евгений Боярский — бухгалтер и руководитель подрядной компании ОсОО «Стройсеть». Нас и назначили этой самой группой лиц по присвоению и растрате.

И это не просто наши слова. Данные обвинения ничем не доказаны ни в ходе следствия, ни в ходе проверок Счетной палаты.

Следствие шло девять месяцев, 28 томов уголовного дела — между тем конкретно у нас даже не проводилось обыски, не было очных ставок, на допросы нас вызывали крайне редко. Мы абсолютно уверились, что являемся номинальными фигурантами дела, выбранными для того, чтобы утяжелить статью учредителя. В этом можно убедиться, прочитав обвинительный акт. В этом акте нет ни единой ссылки или же факта на то, что бы указывало на то, что мы причастны к вменяемым нам преступлениям.

При этом мы никого не убили, не ограбили, никому не нанесли ущерба и в целом не представляем опасности для окружающих, чтобы держать нас в наручниках и в тюрьме.

Единственная наша вина в том, что мы оказались недостающими элементами пазла, разложенного чьей-то властьимущей рукой в деле по отъему доли у основателя компании «Акнет».

Мы считаем, что этот вопиющий беспредел не должен оставаться без внимания общественности как в Кыргызстане, так и за его пределами. Не найдя правды в своей стране, мы вынуждены ссылаться на свою национальную принадлежность и просить помощи у Вас!

В силу статьи 1 Федерального закона «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», мы, вышеуказанные лица, считаем и самоидентифицируем себя российскими соотечественниками и полагаемся на поддержку Российской Федерации в осуществлении своих гражданских, социальных, экономических прав.

Я, Лященко Ирина Юрьевна, родилась, выросла, трудилась здесь — в Кыргызстане. Это моя Родина! И особенно обидно, находиться в СИЗО накануне Великого Праздника — 75-летия Дня Победы. Мой дед Лященко Григорий Григорьевич прошел всю Великую Отечественную войну, дойдя до Праги и Вены, неоднократно был награжден боевыми наградами. Наша семья с особым трепетом относится к этому дню, ежегодно собираясь за одним столом и чтя память погибших.

В перекрестный год России и Кыргызстана, накануне 75-летия Дня Победы, мы надеемся, что справедливость восторжествует. А посему просим Вас оказать содействие в прекращении указанного произвола.

Мы не просим вмешательства и оказания давления, мы очень просим Вас гарантировать нам справедливое разбирательство. Нам больше некого просить.

Вы — наша последняя надежда! Нам больше не к кому обратиться!

С глубоким уважением,

Ирина Лященко

Евгений Боярский

10 февраля 2020 г.