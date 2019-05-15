Матсуда Синдзи: Прошу помощи в справедливом разрешении судебного дела. Обращение

Уважаемый Сооронбай Шарипович!
14 февраля 2018 года я был вынужден обратиться к Вам с просьбой взять под свой личный контроль дело по мошенничеству Э.Эмилкановой и оказать помощь в возврате денег в благотворительный общественный фонд «Кыял», который оказывает помощь незрячим людям Кыргызстана.
По результатам моего обращения были выявлены нарушения законодательства при рассмотрении уголовного дела в Первомайском районном суде Бишкека и привлечены к дисциплинарной ответственности старшие помощники прокурора Первомайского района Бишкека Б.Доктурбеков и М.Сооронкулов.
По Вашему поручению Совет безопасности Кыргызской Республики взял под контроль уголовное дело, возбужденное по моему заявлению.
Однако, к большому моему сожалению, спустя больше года суд не вынес решения. По различным причинам судебные заседания откладываются. В связи с чем я вынужден вновь обратиться к Вам.
Необоснованное затягивание разрешения дела более года стало причиной приостановления безвозмездной финансовой и медицинской помощи нуждающимся людям, в том числе незрячим детям Кыргызстана.
Уважаемый Сооронбай Шарипович!
Как вы отметили на XI Съезде судей Кыргызской Республики, «только справедливая и прозрачная работа судебной системы позволит установить в стране справедливость, укрепить доверие народа к власти. Отношение наших граждан, зарубежных партнеров, инвесторов к власти, прежде всего, зависит от судей и правоохранительных органов».
На основании изложенного и в связи с неимением иных возможностей достучаться до правосудия Кыргызстана, прошу Вашей помощи в справедливом разрешении данного дела.
С уважением и надеждой,
руководитель общественного фонда «Кыял»
Матсуда Синдзи.