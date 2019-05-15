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Бизнес

Матсуда Синдзи: Прошу помощи в справедливом разрешении судебного дела. Обращение

Фото из интернета. Руководитель Общественного фонда «Кыял» Матсуда Синдзи

Уважаемый Сооронбай Шарипович!

14 февраля 2018 года я был вынужден обратиться к Вам с просьбой взять под свой личный контроль дело по мошенничеству Э.Эмилкановой и оказать помощь в возврате денег в благотворительный общественный фонд «Кыял», который оказывает помощь незрячим людям Кыргызстана.

По результатам моего обращения были выявлены нарушения законодательства при рассмотрении уголовного дела в Первомайском районном суде Бишкека и привлечены к дисциплинарной ответственности старшие помощники прокурора Первомайского района Бишкека Б.Доктурбеков и М.Сооронкулов.

По Вашему поручению Совет безопасности Кыргызской Республики взял под контроль уголовное дело, возбужденное по моему заявлению.

Однако, к большому моему сожалению, спустя больше года суд не вынес решения. По различным причинам судебные заседания откладываются. В связи с чем я вынужден вновь обратиться к Вам.

Необоснованное затягивание разрешения дела более года стало причиной приостановления безвозмездной финансовой и медицинской помощи нуждающимся людям, в том числе незрячим детям Кыргызстана.

Если будет вынесено справедливое решение суда и будут возвращены деньги, присвоенные Э.Эмилкановой, благотворительный фонд «Кыял», возглавляемый мною, намерен направить их на улучшение жизни незрячих людей Кыргызстана.

Уважаемый Сооронбай Шарипович!

Как вы отметили на XI Съезде судей Кыргызской Республики, «только справедливая и прозрачная работа судебной системы позволит установить в стране справедливость, укрепить доверие народа к власти. Отношение наших граждан, зарубежных партнеров, инвесторов к власти, прежде всего, зависит от судей и правоохранительных органов».

На основании изложенного и в связи с неимением иных возможностей достучаться до правосудия Кыргызстана, прошу Вашей помощи в справедливом разрешении данного дела.

С уважением и надеждой,

руководитель общественного фонда «Кыял»

Матсуда Синдзи.

Обращение Матсуда Синдзи к президенту КР (полный текст)
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