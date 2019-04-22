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Бизнес

Garsu Рasaulis намерена защищать репутацию во всех юрисдикциях

Фирма «ЗАО Garsu Рasaulis», успешно осуществляющая сотрудничество с более чем 53 странами по всему миру, находится в полном недоумении от поступающих новостей из Кыргызстана о проводимом Государственным комитетом национальной безопасности (ГКНБ) расследовании итогов конкурса на право поставки бланков нового поколения биометрических паспортов.

«Наша компания Garsu Рasaulis решительно и однозначно опровергает все и какие угодно подозрения в аффилированности с руководством ГРС. Как и все остальные конкурсанты, мы встречаемся с руководящими сотрудниками ГРС, и эти встречи являются обычной частью рабочих обязанностей. Но мы были шокированы, прочитав в прессе заявления ГКНБ о наличии у нас какой-либо «аффилированности» с ними. Это очень серьезное для нас обвинение, но оно абсолютно голословное. Можно открыть юридический словарь и прочитать, что такое аффилированность. Простое знакомство не является аффилированностью и не может служить основанием для возбуждения уголовного дела, ареста ни в чем не повинных людей и отмены итогов тендера», — говорит советник генерального директора компании Витаутас Меляускас.

В Garsu Рasaulis отмечают, что, несмотря на неоднократные попытки юридических представителей компании в Бишкеке, Государственный комитет национальной безопасности не идет на сотрудничество и игнорирует их предложения дать исчерпывающие объяснения обсуждаемым в прессе инсинуациям.

На конференции в Лондоне Security Document World в мае 2016 года, кроме компании Garsu Рasaulis, были и представители всех остальных ведущих компаний, в том числе и всех принявших участие в паспортном тендере. Компания не оплачивала участие кыргызских представителей в этой конференции.

Касательно обеда в Алматы в 2016 году компания считает нужным сообщить, что встреча была организована по инициативе бывшего консультанта компании Азамата Бекенова, который в настоящее время, особо подчеркнем это, представляет компанию Muehlbauer. Азамат Бекенов потребовал и получил оплату командировочных расходов на организацию поездки в размере 334 евро. Никаких других выплат не производилось.

«Как можно говорить об аффилированности, мы совершенно не понимаем! В 2016 году специалисты информационных технологий Кыргызстана с энтузиазмом интересовались биометрикой и внедрением электронных ID-карточек и их интеграцией в различные системы государственных услуг. Мы делились опытом с кыргызскими айтишниками, не руководителями или сотрудниками ГРС, а со специалистами в этой области. Разговор был только про это, и никакого обсуждения касательно тендера на бланки паспортов или наших коммерческих интересов не было и не могло быть. Ни о какой корыстной заинтересованности кого бы то ни было также не может быть и речи. Мы это решительно опровергаем», — заявил представитель компании Витаутас Меляускас.

Компания Garsu Рasaulis намерена апеллировать к высшему руководству Кыргызской Республики с призывом вмешаться и остановить произвол и не допустить срыва тендера на производство новых бланков паспортов.

ЗАО Garsu Рasaulis также объявляет о том, что намерено принять исчерпывающие меры для защиты своей деловой репутации в органах судебной защиты как в юрисдикции Кыргызстана, так и международного арбитража.
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