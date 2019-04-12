Garsų pasaulis настаивает на своей готовности изготовить новые паспорта

Признанная победителем конкурса на право поставки бланков новых биометрических паспортов фирма Garsu pasaulis по-прежнему готова в полном объеме и в намеченные сроки выполнить свои обязательства. Об этом сообщили представители компании по итогам сегодняшнего обсуждения вопроса об изготовлении новых паспортов на заседании Жогорку Кенеша КР.

«Мы с удовлетворением подтверждаем все сказанные сегодня на заседании Жогорку Кенеша слова о полной прозрачности и честности проведенного конкурса. В настоящее время мы полностью и успешно сотрудничаем со всеми компетентными органами Кыргызстана. На все вопросы ГКНБ, которые были озвучены, мы предоставим исчерпывающие ответы, которые снимут все сомнения в нашей невиновности», — сказал советник генерального директора компании Витаутас Меляускас.

Компания сообщила, что ее юридические представители в настоящее время находятся в Кыргызстане и ведут интенсивную работу по опровержению всех инсинуаций, высказанных в адрес Garsų pasaulis.

«Наша компания Garsu pasaulis решительно и однозначно опровергает какие-то подозрения в аффилированности с руководством ГРС. Мы верим в то, что руководство Кыргызстана не допустит срыва тендера на производство новых бланков паспортов. Мы успешно сотрудничаем в 53 странах мира и не позволим кому бы то ни было безнаказанно очернять и наносить ущерб нашей деловой репутации», — заявил советник генерального директора компании Витаутас Меляускас.

Компания Garsu pasaulis намерена тесно сотрудничать с государственными органами Кыргызстана по установлению всех фактов и рассчитывает на то, что в ближайшее время общественность и руководство республики убедятся в безупречности наших намерений.