«Газпром нефть Азия» в четвертый раз получила награду «Лучший налогоплательщик»

8 февраля Государственная налоговая служба при правительстве Кыргызской Республики вручила ОсОО «Газпром нефть Азия» сертификат «Лучший налогоплательщик Кыргызстана» за значительный вклад в формирование доходной части бюджета республики, добросовестное исполнение налогового законодательства по итогам 2018 года.

Общий объем налоговых выплат по «Газпром нефти Азии» в прошедшем году составил более 3 миллиардов 896 миллионов 29 тысяч сомов, из них отчисления в Социальный фонд республики составили более 480 миллионов сомов.

С 2016 года сеть АЗС «Газпромнефть» присоединилась к проекту фискализации ККМ-онлайн.

Ранее компания уже трижды удостаивалась звания «Лучший нaлoгoплaтeльщик Кыргызскoй Рeспублики» в 2009, 2011 и 2013 годах.

Зa 12 лет «Газпром нефть Азия» пoпoлнила гoсудaрствeнный бюджeт нa сумму бoлee 40 миллиардов сoмoв.

«С самого начала деятельности «Газпром нефти Азии» мы стремились и стремимся работать честно, выстраивая долгосрочные добросовестные отношения как с государством, так и с каждым из клиентов компании. Мы с полным пониманием относимся к тому, что наша республика нуждается в пополнении государственного бюджета. Своевременные выплаты пособий социально уязвимым представителям нашего общества, заработных плат государственным работникам, обеспечение бесперебойной работы медицинских учреждений, правоохранительных органов и многое другое осуществляется за счет налоговых поступлений.

И, конечно, благодарим каждого клиента компании и сети АЗС «Газпромнефть». Вместе мы пополнили бюджет на сумму более 3,8 миллиарда сомов, и сертификат «Лучший налогоплательщик Кыргызской Республики» — это наша общая заслуга».