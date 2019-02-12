02:52
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

«Газпром нефть Азия» в четвертый раз получила награду «Лучший налогоплательщик»

8 февраля Государственная налоговая служба при правительстве Кыргызской Республики вручила ОсОО «Газпром нефть Азия» сертификат «Лучший налогоплательщик Кыргызстана» за значительный вклад в формирование доходной части бюджета республики, добросовестное исполнение налогового законодательства по итогам 2018 года.  

Общий объем налоговых выплат по «Газпром нефти Азии» в прошедшем году составил более 3 миллиардов 896 миллионов 29 тысяч сомов, из них отчисления в Социальный фонд республики составили более 480 миллионов сомов.

С 2016 года сеть АЗС «Газпромнефть» присоединилась к проекту фискализации ККМ-онлайн.

Ранее компания уже трижды удостаивалась звания «Лучший нaлoгoплaтeльщик Кыргызскoй Рeспублики» в 2009, 2011 и 2013 годах.

Зa 12 лет «Газпром нефть Азия» пoпoлнила гoсудaрствeнный бюджeт нa сумму бoлee 40 миллиардов сoмoв.

Айнура Абдукаримова, заместитель генерального директора «Газпром нефти Азии» по экономике и финансам:

«С самого начала деятельности «Газпром нефти Азии» мы стремились и стремимся работать честно, выстраивая долгосрочные добросовестные отношения как с государством, так и с каждым из клиентов компании. Мы с полным пониманием относимся к тому, что наша республика нуждается в пополнении государственного бюджета. Своевременные выплаты пособий социально уязвимым представителям нашего общества, заработных плат государственным работникам, обеспечение бесперебойной работы медицинских учреждений, правоохранительных органов и многое другое осуществляется за счет налоговых поступлений.

И, конечно, благодарим каждого клиента компании и сети АЗС «Газпромнефть». Вместе мы пополнили бюджет на сумму более 3,8 миллиарда сомов, и сертификат «Лучший налогоплательщик Кыргызской Республики» — это наша общая заслуга».

Ссылка:
просмотров: 821
Версия для печати
Популярные новости
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;GERGERT SPORT запустили новый бесплатный кредитный продукт «Бакай Банк» и GERGERT SPORT запустили новый бесплатный кредитный продукт
MegaStore: 15&nbsp;минут и&nbsp;смартфон мечты ваш MegaStore: 15 минут и смартфон мечты ваш
Мобильный оператор&nbsp;О! добавляет бесплатные внесетевые минуты Мобильный оператор О! добавляет бесплатные внесетевые минуты
Сотрудничество Lalafo и&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! продолжается! Сотрудничество Lalafo и мобильного оператора О! продолжается!
Бизнес
СКИДКИ в&nbsp;O!Store: 30&nbsp;процентов на&nbsp;все смартфоны&nbsp;LG СКИДКИ в O!Store: 30 процентов на все смартфоны LG
Спешите! Остался месяц до&nbsp;окончания акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Остался месяц до окончания акции «Плати картой» от «Бакай Банка»
Сотрудничество Lalafo и&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! продолжается! Сотрудничество Lalafo и мобильного оператора О! продолжается!
&laquo;Газпром нефть Азия&raquo; в&nbsp;четвертый раз получила награду &laquo;Лучший налогоплательщик&raquo; «Газпром нефть Азия» в четвертый раз получила награду «Лучший налогоплательщик»