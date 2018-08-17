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Агент 024

Курорт «Ысык-Ата». Отдыхающие жалуются на условия

Курорт находится в плачевном состоянии. Везде грязь, бесхозяйственность, плохая еда. Читательница прислала 24.kg видео.

«При входе в поликлинику нет света, на скамейках перед зданием облупилась краска, не хватает досок. Везде грязь», — сообщила она.

По ее словам, с отдыхающих, не имеющих путевки, берут оплату 1,1 тысячи в день, в том числе и за выходные, когда нет никаких процедур.

«Приехала семья из Ташкента в субботу вечером, так с них взяли оплату за этот день. Но куда деваются деньги? Все бесхозно, все сломано», — отметила она.

Жалуется читательница и на питание: готовят ужасно, в столовой мухи.

«В основном тут отдыхают и лечатся бабушки и дедушки с больными ногами. Грязелечение, ванны помогают притупить боль в суставах. Из-за этого едут люди, несмотря на такие условия. На курорт приезжают из других стран. Одна бабушка из России здесь уже в седьмой раз. Говорит, что за эти годы ничего не изменилось. Наверное, раньше было красиво, но сейчас все обшарпано», — отметила читательница.

Отметим, курорт «Ысык-Ата» является одним из старейших в Центральной Азии, функционирует с 1891 года.

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