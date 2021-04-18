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Происшествия

Пошутил. Мальчика похитили, сообщила мать: на поиски бросили все силы милиции

В Иссык-Атинском районе найден несовершеннолетний мальчик, который по шалости инсценировал свое похищение. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По данным пресс-службы ведомства, сегодня примерно в 00.23 в дежурную часть милиции района поступило сообщение по факту пропажи 17-летнего парня. Он вышел из дома в селе Кен-Булун и отправился в село Ивановка починить сотовый телефон, однако домой не вернулся.

На место выехала следственно-оперативная группа. Милиция допросила мать мальчика. По ее словам, сын позвонил примерно в 19.00 и сказал, что возвращается домой. При этом он указал, что за ним следует неустановленная автомашина с неустановленными людьми, после чего бросил трубку. Женщина пыталась несколько раз дозвониться, но сын не брал телефон.

Через 30 минут ей удалось дозвониться, мальчик сказал матери, что его похитили.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 170 (Похищение человека) УК КР.

В целях установления местонахождения несовершеннолетнего весь личный состав Иссык-Атинского района был поднят по тревоге. Сотрудники милиции проводили поисковые работы в районе сел Ивановка, Кен-Булун и Чолпон. Были проверены поля, пастбища, нежилые помещения и заброшенные места, разосланы ориентировки в органы внутренних дел Кыргызской Республики, выставлены блокпосты при въезде и выезде в район.

В результате проведенных масштабных оперативно-разыскных мероприятий несовершеннолетний мальчик был обнаружен у своего друга в районе села Новопокровка. По предварительным данным, он из шалости инсценировал свое похищение и находился в доме своего друга живым и здоровым. Он уже передан родителям в целости и сохранности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190545/
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