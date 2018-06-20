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В Челябинской области туристы встретили «лосиху-экскурсовода»

Туристы, посетившие Национальный парк «Зюраткуль» в Челябинской области России, удивились сопровождающему. Огромная лосиха с GPS-ошейником на протяжении часа шла рядом с ними, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр парка.

Гости «Зюраткуля» направлялись на гору Уван. Лосиха сопровождала их, далеко не уходила, давала себя погладить. При этом шла по обочине лесной дороги, чтобы не мешать туристам.

В пресс-службе парка поясняли, что на первой на Южном Урале лосиной ферме «Зюраткуля» сейчас находятся четыре лосенка, все остальные лоси на лето ушли в лес.

Иногда животные уходят недалеко от кордона «У трех вершин», где находится Дом лося «Сохатка». Они общаются с гостями парка и охотно угощаются морковкой и яблоками.

По данным сотрудников парка, сейчас возле кордона гуляют лосихи Василина и Дарена и лось Яшка. На двух лосях специальные ошейники с GPS-датчиками, чтобы отслеживать их перемещение и изучать лесные маршруты.
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