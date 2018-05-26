Бегемоты защитили антилопу, на которую напали крокодилы

В парке Крюгера, который находится в ЮАР, молодая антилопа замешкалась на водопое и оказалась в окружении трех крокодилов. Другие антилопы мгновенно исчезли, а хищники поволокли жертву на глубину реки, сообщил RG Digital.

Все наверняка закончилось бы быстро и печально, но рядом оказалось несколько бегемотов. Почему они вдруг решили вступиться за попавшую в трудную жизненную ситуацию антилопу, вряд ли получится выяснить. Но спустя пару минут крокодилы вынужденно отступили, антилопа, хромая, смогла выбраться на берег.

Интересно, что, отбив антилопу от крокодилов, бегемоты сразу потеряли к ней интерес и вернулись к своим делам.