Фантастический прыжок леопарда с дерева стал смертельным для антилопы

Охоту леопарда, который устроил засаду на дереве, сняли туристы. Видео они опубликовали на YouTube.

Очевидцы сообщили, что путешествовали на джипе в Национальном парке «Руаха», который находится в Танзании.

«Наш водитель и гид заметили леопарда в удивительно пышной кроне дерева. Мы ждали около 30 минут, прежде чем леопард начал готовиться к атаке, — написали туристы. — Сначала леопард дразнил кончиком хвоста бабуинов, чем привел их в дикую ярость. Его невероятно трудно было увидеть. Потом леопард затих, когда к дереву приблизилась антилопа импала», — рассказали туристы.

В итоге им удалось снять фантастический прыжок леопарда, который стал смертельным для антилопы.

«Леопард напал на антилопу. Бабуины стали дико кричать. Некоторые из них хотели вмешаться в драку, но отступили. У антилопы не было шансов», — написали туристы.