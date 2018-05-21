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Подарки ветеранам. Управление социальной защиты перевело стрелки на акимиат

За позорные подарки ветеранам Управление социальной защиты перевело стрелки на акимиат Ленинского района Бишкека. Светлана Байтикова продолжает выяснять, кто принес пакет с надкушенными печеньями и присвоил 10 тысяч сомов, предназначенные ветеранам.

В социальной сети Facebook она опубликовала очередное видео, на котором пытается выяснить произошедшее. В Управлении социальной защиты Ленинского района Бишкека ей сказали, что начальник и аким ждут ее в администрации, где она сможет задать им вопросы.

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«За полученный пакет продуктов в ведомости стоит подпись, поэтому я несу полную ответственность за видео. Специалисты мэрии дали мне полную информацию о процедуре закупа продуктов для тыловиков и участников войны. Совет ветеранов Ленинского района предоставляет список участников и тыловиков. На его основании акимиат закупает продукты и раздает по ведомости. И если вы считаете, что этот набор продуктов стоит 1 тысячу 980 сомов, тогда позор вдвойне!» — написала Светлана Байтикова.

Ранее она выложила видео с подарком.
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