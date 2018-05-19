Подарки ветеранам. Кто собирал пакеты с надкушенным печеньем?

Общественность шокирована унизительными подарками ветеранам Великой Отечественной войны от столичных властей. В социальной сети Facebook Светлана Байтикова опубликовала видео с продуктовым набором, который принесли ее отцу после 15 мая.

«Позор! Кто-нибудь видел, какие продукты раздали участникам и труженикам тыла Великой Отечественной войны? Пачка чая, килограмм макарон, риса и сладости. Особенного внимания заслуживают сладости. С какого стола они их набрали? Надломленное или надкусанное печенье, вафли непонятно какой свежести, конфеты — непонятно, свежие или нет. Это что за унижение? Лучше бы не давали. Мне даже стыдно показывать это своему отцу», — рассказала она.

ИА «24.kg» попыталось разобраться, как покупали подарки ветеранам и ответит ли кто-то за такое равнодушие и неуважение.

Непредвиденные расходы

Администрация Ленинского района Бишкека 12 апреля объявила тендер на покупку продуктовых наборов, но спустя неделю отменила его. 20 апреля на портале государственных закупок разместили объявление о покупке продуктов. Чиновники договорились с поставщиком напрямую.

Чтобы хоть как-то оправдать себя, в пояснительной записке они указали, что возникла срочная необходимость в проведении закупки ежедневно потребляемых товаров в связи с обстоятельствами, которые не предвидела закупающая организация. То есть Ленинская администрация не знала, что к 9 Мая ветеранам ежегодно готовят подарки? Или таким образом хотела пролоббировать своего поставщика?

На 34 продуктовых набора из местного бюджета выделили 68 тысяч сомов — по 2 тысячи за пакет.

В него вошли две пачки чая фирмы TESS, две литровые коробки сока J7, бутылка шампанского «Советское», по два килограмма конфет с шоколадной начинкой и печенья, килограмм бананов, по два килограмма яблок и мандаринов.

После публикации скандального видео аким Ленинского района Бишкека Нурдин Тынаев поспешил оправдаться. «Подарки не наши. Мы дарили их не 15 мая, а 8-го, накануне Дня Победы. На территории района всего 26 ветеранов войны, и 8 мая мы с заместителями посетили их. Наши подарки в коробке, а не в пакете. Там сок, шампанское, конфеты, печенье, молоко сгущенное, банан, яблоко, мандарин, две коробки чая. Все закупили в одном из гипермаркетов. Стоимость одного подарка — 1 тысяча 980 сомов», — сообщил он.

По его словам, в здании акимиата расположен районный совет ветеранов, который принимает и распределяет подарки. Но он не является структурным подразделением администрации.

«Перед 9 Мая они самостоятельно принимают подарки от школ, организаций и магазинов и сами их распределяют. Это общественное объединение, в котором работают в основном ветераны. К районной администрации и мэрии они отношения не имеют. Возможно, эти подарки распределили они», — отметил аким.

Свести дебет с кредитом

В Свердловской администрации к празднику готовились заранее. Тендер объявили как положено, определили поставщика. На покупку 268 продуктовых наборов выделили 294,8 тысячи сомов — по 1,1 тысячи за набор.

В него вошли подсолнечное масло, по килограмму риса, гречки и печенья, по упаковке домашней лапши и макарон, два килограмма муки, сахар-рафинад, сгущенное молоко, глазированное печенье Choco Pie, пачка чая, вафли и конфеты.

Победителем тендера признали ОсОО «Дебет-Кредит». Заказ администрации поставщик выполнил за 267 тысяч 732 сома.

Каждый набор обошелся в 999 сомов.

По данным Министерства юстиции, ОсОО «Дебет-Кредит» принадлежит Мээрим Мелисбековой. Фирма не имеет никакого отношения к продуктам питания, так как занимается бухгалтерским учетом и аудитом.

Примечательно, что в 2015 году «Дебет-Кредит» получил из бюджета 131,3 тысячи сомов, при этом налоговые отчисления составили всего 7,7 тысячи сомов. В 2017-м из бюджета выплачено более полумиллиона сомов. При этом в виде налогов компания заплатила 13,6 тысячи сомов.

В отделе закупок ИА «24.kg» рассказали, что тендер прошел в соответствии с законом. Подарки получили ветераны, труженики тыла, вдовы. Ни у одного получателя не было претензий, все остались довольны.

Найти информацию о подарках для ветеранов от Октябрьского и Первомайского районов Бишкека не удалось.

Подарки с опозданием

О Дне Победы в некоторых селах и вовсе позабыли. Там только сейчас проснулись и объявляют тендеры на покупку подарков и организацию праздничных мероприятий.

Шарская сельская управа Кара-Суйского района Ошской области выделила на 9 Мая 100 тысяч сомов, но тендер на покупку продуктов питания объявили только 7 мая. Вскрытие заявок состоится 1 июня, а затем ожидается длительная процедура отбора победителя.

Мэрия города Шопокова лишь 11 мая объявила тендер на организацию банкета для ветеранов, хотя сроком выполнения работ указано 9 мая. Застолье рассчитано на 30 человек и обойдется в 11,6 тысячи сомов.

Кок-Ойская сельская управа выделила на празднование Дня Победы 60 тысяч сомов. Тендер сначала объявили, но вскоре отменили.

Положительный пример

В этом году ветеранам увеличили единовременное пособие. Их социальная поддержка состоит из ежемесячной пожизненной стипендии в размере 10 тысяч сомов, а также ежемесячной денежной компенсации взамен льгот.

Кроме того, выплачиваются ежегодные единовременные пособия к 9 Мая:

инвалидам, участникам ВОВ, несовершеннолетним узникам концлагерей, блокадникам Ленинграда — в размере 15 тысяч сомов;

вдовам погибших воинов, труженикам тыла и трудармейцам — 10 тысяч сомов.

Дополнительно к этим средствам выдается единовременное денежное пособие из президентского фонда к 73-летию Победы в размере 15 тысяч сомов.

Таким образом, в мае 2018-го общий размер социальных выплат каждому из инвалидов ВОВ составит 47,6 тысячи сомов, участникам ВОВ, несовершеннолетним узникам концлагерей, блокадникам Ленинграда — по 47,4 тысячи, вдовам погибших в ВОВ воинов — по 11,2 тысячи, труженикам тыла с группой инвалидности и трудармейцам — 12,1 тысячи, труженикам тыла без инвалидности — 11,1 тысячи сомов.

Ну и те крохи, что собирают местные власти, общественные организации и неравнодушные граждане.

Для примера: в Узбекистане, помимо пособий, ежемесячно до 15 числа ветераны будут бесплатно получать 3 килограмма муки, по 500 граммов гречки и макарон, по килограмму риса, сахара, говядины без костей и мяса домашней птицы, по 200 граммов сливочного масла и чая, 15 яиц, литр подсолнечного масла. В набор входят туалетное и хозяйственное мыло, стиральный порошок, подгузники. Им также бесплатно предоставят одежду.

В Кыргызстане осталось 475 ветеранов. Неужели государство не может взять заботу о них под свою ответственность? Пока местные власти собирают продуктовые наборы и проводят тендеры, они попросту могут не дождаться помощи и внимания.