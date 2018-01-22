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Агент 024

Самый невозмутимый дворник. Он подметал улицу, пока рядом горел BMW

В Казахстане шутят над невозмутимым алматинским дворником, который метет улицу возле горящего BMW X5. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.

Видео опубликовали в одном из пабликов в Instagram. На нем снято, как накануне на пересечении проспектов Райымбека и Назарбаева в Алматы загорелся автомобиль BMW X5. В кадр попал работник коммунальной службы, который, несмотря на пожар, продолжал усердно выполнять свою работу — подметать дорогу.

«Дворник молодец, сделал мой день», «Пожар пожаром, а город должен быть чистым!», «Невозмутимости дворника можно только позавидовать», «Вы представьте, чего насмотрелся мужчина с метлой в своей жизни, раз уж пожар его не удивляет» — написали в комментариях под видео пользователи Интернета.
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