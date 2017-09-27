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Агент 024

Агент 024: За счет учеников гимназии № 12 отремонтируют тротуар в Бишкеке

За счет учащихся учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии №12 города Бишкека отремонтируют тротуар. Об этом сообщили читатели ИА «24.kg».

«Администрация школы требует с каждого ученика по 85 сомов. При этом тротуары расположены за периметром школы и находятся в ведении Свердловского райакимиата. Замена тротуаров вдоль проспекта Чуй — от улицы Гоголя до остановки рядом со школой — производилась за счет акимиата. Со слов директора школы, якобы аким Свердловского района попросил помочь собрать недостающую часть денег», — говорится в сообщении.

«Почему расходы на замену плит тротуаров перед школой надо возложить на учеников? Почему бюджет акимиата должны восполнять ученики?» — задаются вопросом читатели.

Аким района Самарбек Болотбеков отметил, что «не в курсе», но обязательно уточнит информацию.

Директор же школы Марина Павленко подчеркнула, что аким «здесь абсолютно ни при чем».

«Предложение продолжить плитку поступило от самих родителей. Они давно выходили на бюджетных слушаниях с предложением заменить покрытие. Мы обратились с ходатайством в общественное объединение, нас поддержали. Все абсолютно на добровольных началах. Никто никого не заставляет. Все взносы в общественный фонд, созданный еще при первом директоре школы, добровольные. Кто не хочет, в него не вступает. Никто на них давления не оказывает», — заверила Марина Павленко.

Тротуар, по ее словам, отремонтируют в 2017 году.

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