Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на газонах и тротуарах

Бишкекчане продолжают присылать 24.kg фото и видеофакты владельцев автомобилей, оставляющих машины на газонах и тротуарах.

«Пересечение улиц Фрунзе и Суюмбаева, паркуются на газоне. Все как обычно», — написал горожанин.

А этот автомобиль заехал прямо на тротуар на бульваре Эркиндик.

Фото читателей 24.kg

«О чем думал водитель, когда парковал машину и блокировал вход во двор дома в микрорайоне «Восток-5»?» — задается вопросом еще один бишкекчанин.

Этот автомобиль тоже припарковали на тротуаре.

