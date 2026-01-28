Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на тротуарах и запрещенных разметках

Бишкекчане продолжают присылать в 24.kg фото нарушителей, которые оставляют автомобили в запрещенных местах.

Горожане уже не в первый раз присылают фотографии с проспекта Жибек Жолу. Там, возле ЦОНа, владельцы оставляют машины на разметке, которая не предназначена для парковки.

А этот автомобиль заехал на тротуар на пересечении улиц Горького и Чехова.

На пересечении улиц Тыныстанова и Туголбая Ата частная стоматологическая клиника устроила бесплатную парковку на тротуаре.

