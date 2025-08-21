Жители жилого массива «Алтын Ордо» жалуются на неправильную установку бордюров

В Бишкеке на 9-ой улице жилого массива «Алтын-Ордо» неправильно установили бордюры. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Жители 9-й улицы жилого массива "Алтын Ордо" не успели порадоваться укладке нового асфальта, как столкнулись с серьезными неудобствами — бордюры, установленные вдоль дороги и тротуаров, полностью перекрывают въезды в дома.

По словам жителей, неоднократные обращения с просьбой установить бордюры ниже уровня ворот, чтобы обеспечить свободный проезд и проход, остались без ответа. На обращения и жалобы по поводу бордюров жителям ответили: «Нам так сказали, мы так и делаем».

Как сообщает читатель, установка бордюров причиняет много неудобств жителям. «Даже двери ворот не открываются, а про сами ворота и говорить нечего. Заехать домой не могут, все на улице стоят», — отмечает читатель.

Люди просят обратить внимание на эту проблему ответственные службы и подрядчиков, выполняющих работы. По их словам, подобная установка бордюров не только мешает повседневной жизни, но и ставит под сомнение качество дорожных работ в частном секторе.

