19:32
USD 87.45
EUR 101.92
RUB 1.09
Агент 024

Жители жилого массива «Алтын Ордо» жалуются на неправильную установку бордюров

В Бишкеке на 9-ой улице жилого массива «Алтын-Ордо» неправильно установили бордюры. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Жители 9-й улицы жилого массива "Алтын Ордо" не успели порадоваться укладке нового асфальта, как столкнулись с серьезными неудобствами — бордюры, установленные вдоль дороги и тротуаров, полностью перекрывают въезды в дома.

По словам жителей, неоднократные обращения с просьбой установить бордюры ниже уровня ворот, чтобы обеспечить свободный проезд и проход, остались без ответа. На обращения и жалобы по поводу бордюров жителям ответили: «Нам так сказали, мы так и делаем».

Как сообщает читатель, установка бордюров причиняет много неудобств жителям. «Даже двери ворот не открываются, а про сами ворота и говорить нечего. Заехать домой не могут, все на улице стоят», — отмечает читатель.

Люди просят обратить внимание на эту проблему ответственные службы и подрядчиков, выполняющих работы. По их словам, подобная установка бордюров не только мешает повседневной жизни, но и ставит под сомнение качество дорожных работ в частном секторе.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/340531/
просмотров: 449
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке, чтобы объехать затор, внедорожник разбил бордюр и проехал по газону
Куда денут гранитные бордюры с улицы Байтика Баатыра в Бишкеке, рассказал мэр
Бишкекчане просят восстановить бордюр в центре города
Бишкекчанин возмущен разбитыми тротуарами и бордюрами в центре столицы
Мэрии предложили пройтись по Бишкеку и отремонтировать все бордюры сразу
Бордюры на улице Валиханова в Бишкеке упали в арык. Просят отремонтировать
В центре Бишкека бордюры упали в арык. Мешают течению воды
После жалобы бишкекчанина мэрия отремонтировала тротуар в центре столицы
Бордюры в центре Бишкека выломали. Жители просят навести порядок
На улице Тыналиева в Бишкеке упали бордюры и разрушается остановка
Популярные новости
Жители 7-го микрорайона в&nbsp;Бишкеке жалуются на&nbsp;стихийную торговлю Жители 7-го микрорайона в Бишкеке жалуются на стихийную торговлю
Мэрия Бишкека приступила к&nbsp;подготовке улицы Лермонтова к&nbsp;асфальтированию Мэрия Бишкека приступила к подготовке улицы Лермонтова к асфальтированию
Сон-Куль, Сары-Челек, Иссык-Куль. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Сон-Куль, Сары-Челек, Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;Балыкчи вырубают деревья. В&nbsp;мэрии обещают обновить озеленение В Балыкчи вырубают деревья. В мэрии обещают обновить озеленение
Бизнес
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
Начните учебный год с&nbsp;экономией 1500 сомов&nbsp;&mdash; подключайте &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О! Начните учебный год с экономией 1500 сомов — подключайте «Семья Премиум» от О!
MegaPay: оплата детсадов в&nbsp;пару кликов без комиссии и&nbsp;очередей MegaPay: оплата детсадов в пару кликов без комиссии и очередей
&laquo;Элдик Банк&raquo;: новый этап в&nbsp;развитии цифровой экономики страны «Элдик Банк»: новый этап в развитии цифровой экономики страны
21 августа, четверг
19:19
В США на кукурузном поле построили лабиринт в честь рекорда Александра Овечкина В США на кукурузном поле построили лабиринт в честь рек...
19:07
Президент Казахстана прибыл в Кыргызстан с официальным визитом
18:30
22 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:27
Жители жилого массива «Алтын Ордо» жалуются на неправильную установку бордюров
18:00
Два альпиниста из Ирана, совершавшие восхождение в Кыргызстане, пропали