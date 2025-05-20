В микрорайоне «Средний Джал» цементные панели с многоэтажки падают на тротуар

В микрорайоне «Средний Джал» на торце дома № 22 из-за сильного ветра падают фиброцементные панели с высоты девятого этажа на пешеходную зону. Об этом 24.kg сообщил читатель.
По его словам, по территории ежедневно проходят дети, школьники и жители близлежащих домов, и падающие панели представляют угрозу для жизни людей.
Он обращается к ответственным городским службам с просьбой принять срочные меры по устранению опасной ситуации.
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