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В микрорайоне «Средний Джал» цементные панели с многоэтажки падают на тротуар

В микрорайоне «Средний Джал» на торце дома № 22 из-за сильного ветра падают фиброцементные панели с высоты девятого этажа на пешеходную зону. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, по территории ежедневно проходят дети, школьники и жители близлежащих домов, и падающие панели представляют угрозу для жизни людей.

«Особо тревожит то, что при сильных порывах ветра обломки долетают до территории школьной спортивной площадки, где проходят ежедневные занятия физкультурой. Опасность непосредственная и непредсказуемая. Недавно один из острых обломков упал на проходящую кошку — животное погибло. Что должно произойти, чтобы приняли меры? Травма ребенка? Гибель человека?» — спрашивает бишкекчанин.

Он обращается к ответственным городским службам с просьбой принять срочные меры по устранению опасной ситуации.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/329741/
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