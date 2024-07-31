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Агент 024

Бишкекчанин показал, чем заменили сломанную сливную решетку на улице Шералиева

На пересечении улиц Шералиева и Эртайлак на проезжей части разбита решетка водосливного люка. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Решетка сломалась еще феврале, когда по ней проехала большегрузная автомашина. Вместо нее установили вот такую конструкцию из веток, бутылок и веревок.

из видео читателя 24.kg
Фото из видео читателя 24.kg. Яма на проезжей части

По словам очевидца, в том же районе отсутствуют еще несколько чугунных решеток на тротуаре и остановке.

Нет там и двух дорожных знаков на пешеходных переходах.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/300699/
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