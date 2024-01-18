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Агент 024

Серьезные нарушения в системе питания выявили в Хореографическом училище Бишкека

Прокуратура Первомайского района Бишкека выявила факты многочисленных нарушений в обеспечении питанием учащихся в Хореографическом училище имени Чолпонбека Базарбаева. Об этом 24.kg сообщили родители учащихся.

По их словам, будущие артисты балета не получали установленную государством норму по питанию, вследствие чего их физиологическому развитию мог быть нанесен существенный урон.

«Обучение детей в Хореографическом училище тесно сопряжено с регулярными и интенсивными физическими нагрузками, что обособляет важность их своевременного и полноценного питания», — говорится в сообщении.

По результатам проверки в Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики внесен акт по устранению нарушений и наказанию лиц, допустивших их.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/284476/
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