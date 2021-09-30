Работают без выходных? Бишкекчанка переживает о медиках в прививочных пунктах

Медики работают во временных прививочных пунктах Ленинского района Бишкека без выходных. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Ходила на прививку от коронавируса, разговорились с врачом в частном порядке. Оказалось, что уже три месяца они работают без выходных, но по табелю это не оплачивается. Хотя любой труд должен вознаграждаться. Отсутствие выходных — тоже стресс для медработников и повышенный риск заболеть», — обеспокоена она.

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Начальник городского управления здравоохранения столичной мэрии Бактыгуль Исмаилова отметила, что информация не соответствует действительности.

«Согласно приказу Минздрава, все работники прививочных пунктов работают по скользящему графику согласно тем штатным единицам, которые они занимают. Все, что отработано сверхурочно, оплачивается по коэффициенту трудового участия (КТУ). Если есть какие-то факты нарушений, то медработники могут написать заявление в Горздрав», — пояснила она 24.kg.

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