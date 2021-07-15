Много запросов. Сайт выдачи сертификатов о вакцинации не работает

Сайт, где можно получить сертификат о вакцинации, не работает. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, он хотел получить документ, однако сайт не работает.

Фото читателя 24.kg. Сайт, где можно получить сертификат о вакцинации, не работает.

Заместитель министра здравоохранения Бакыт Джангазиев объяснил, что из-за большого количества запросов сработала защита. «Сейчас специалисты устраняют проблему, меняют конфигурацию, и скоро он снова заработает», — сказал он.

Напомним, что на сайте vc.emed.gov.kg можно получить цифровой «Сертификат о вакцинации против COVID-19», также на нем расположена интерактивная карта и справочник прививочных пунктов, онлайн-запись на получение вакцины и статистика по вакцинированным.

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