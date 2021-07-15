18:42
USD 84.72
EUR 99.84
RUB 1.14
Агент 024
Сюжет: COVID-19

Много запросов. Сайт выдачи сертификатов о вакцинации не работает

Сайт, где можно получить сертификат о вакцинации, не работает. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, он хотел получить документ, однако сайт не работает.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Сайт, где можно получить сертификат о вакцинации, не работает.

Заместитель министра здравоохранения Бакыт Джангазиев объяснил, что из-за большого количества запросов сработала защита. «Сейчас специалисты устраняют проблему, меняют конфигурацию, и скоро он снова заработает», — сказал он.

Напомним, что на сайте vc.emed.gov.kg можно получить цифровой «Сертификат о вакцинации против COVID-19», также на нем расположена интерактивная карта и справочник прививочных пунктов, онлайн-запись на получение вакцины и статистика по вакцинированным.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/201282/
просмотров: 483
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. Появилась интерактивная карта прививочных пунктов по Кыргызстану
COVID-19. В Кыргызстане получить сертификат о вакцинации стало проще
Новый рекорд! За сутки от COVID-19 привились 18 тысяч кыргызстанцев
В школах отправляют за вакциной от COVID-19. Иначе останутся на онлайн-обучении
Аллергия и вакцинация против COVID-19. Когда нельзя делать прививку
Совет улемов ДУМК выпустил специальную фетву о вакцинации от COVID-19
Вакцинация от COVID-19. В Минздраве рассказали, будут ли стимулировать граждан
Азербайджан планирует выделить Кыргызстану 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca
Вакцинация от COVID-19. В пансионатах на Иссык-Куле развернут мобильные группы
Третья волна COVID-19: будете ли вы вакцинироваться вне поликлиник? Опрос
Популярные новости
220 километров в&nbsp;час по&nbsp;Боомскому ущелью. Сотрудник МВД грубо нарушил ПДД 220 километров в час по Боомскому ущелью. Сотрудник МВД грубо нарушил ПДД
В&nbsp;Бишкеке ветер сорвал облицовку с&nbsp;одной из&nbsp;многоэтажек В Бишкеке ветер сорвал облицовку с одной из многоэтажек
Житель Бишкека заснял на&nbsp;видео смерч на&nbsp;окраине города Житель Бишкека заснял на видео смерч на окраине города
Кыргызстанцы две недели не&nbsp;могут получить результаты анализов на&nbsp;антитела Кыргызстанцы две недели не могут получить результаты анализов на антитела
Бизнес
АКЦИЯ! Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;получай в&nbsp;подарок 10&nbsp;гигабайт интернета! АКЦИЯ! Переходи на О! и получай в подарок 10 гигабайт интернета!
Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц. От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; забота о&nbsp;близких в&nbsp;одном приложении «Мой О!» — забота о близких в одном приложении
&laquo;Керемет Банк&raquo;: финансовые показатели за&nbsp;I полугодие стабильно растут «Керемет Банк»: финансовые показатели за I полугодие стабильно растут
15 июля, четверг
18:30
16 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 16 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
В Центре общеврачебной практики Токмака отремонтировали инфекционное отделение
18:10
Председатель ВС КР Нургуль Бакирова обещает не вмешиваться в решения судов
18:07
Избиение мальчика на Иссык-Куле. Тренер отстранена от должности
18:02
В Кыргызстане начались съемки фильма про национальную игру кок-бору