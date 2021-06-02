В Бишкеке в дерево врезалась груженая водкой машина. Водитель сбежал

В Бишкеке минувшей ночью на пересечении улиц Айни и Леваневского груженая водкой легковая машина врезалась в дерево. Водителя на месте аварии найти не удалось. Об этом на своей странице в Facebook написал житель столицы Сергей Баловнев.

«В 3.30 некто возле моего дома решил проверить, кто крепче — бишкекский дуб или творение японского автопрома. 1:0 в пользу дуба. Врезавшись, бросили машину и сбежали. Полный багажник водки, плюс две канистры, полные алкоголя», — написал он.

В пресс-службе управления Патрульной службы милиции, куда редакция обратилась за комментариями, пообещали сообщить подробности происшествия позже.

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