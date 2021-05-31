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Агент 024

Бишкекчане вновь просят пустить общественный транспорт по улице Толстого

Бишкекчане просят пустить общественный транспорт по улице Толстого от бульвара Молодой Гвардии в восточную сторону, до улицы 7 Апреля.

«Там живет и работает огромное число людей, им приходится или идти пешком, или ездить на такси. Отремонтировали дорогу, за что огромное спасибо, но не подумали о пуске хотя бы одного маршрута», — написал читатель.

По его словам, сейчас невозможно доехать от пересечения улиц Толстого и 7 Апреля до «Пишпека».

Отметим, этот вопрос жители столицы поднимают больше 10 лет, однако транспорта на улице так и нет.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/195759/
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