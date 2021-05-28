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Агент 024

В Кой-Таше разрушена стела. Сельчане увидели в этом политический подтекст

Стела на въезде в село Кой-Таш стоит разрушенной. Об этом в Facebook сообщила Людмила Шмакова.

Женщина поинтересовалась, почему местные власти не ремонтируют ее и нет ли в этом политического подтекста.

«Въезд в село Кой-Таш. Некогда с развевающимся флагом и красивой, подсвеченной надписью «Я люблю Кой-Таш». Сейчас стоит пустая каменная глыба с пустой рейкой. Как будто с немым укором на всех въезжающих. Почему Таш-Мойнокский айыл окмоту никак не соберется с силами и не отремонтирует данный объект? Или здесь присутствует политическая нотка относительно периода, в чье время правления воздвигли стелу?» — написала она.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/195597/
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