В сквере на улице 7 Апреля в Бишкеке урны ставить не планировали

В сквере на улице 7 Апреля в микрорайоне «Восток-5» по смете установка мусорок не была предусмотрена. Об этом 24.kg сообщили в мэрии Бишкека.

«Но, учитывая потребность, со стороны МП «Бишкекасфальтсервис» начаты работы по изготовлению урн», — отметили в пресс-службе.

Всего планируется изготовить и установить 15 штук.

Напомним, читатель сообщил, что на аллее в «Востоке-5» возле скамеек нет ни одной урны.

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