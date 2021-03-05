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Агент 024

В частных детсадах Бишкека много детей в группах. Почему их не проверяют

Будут ли проверять частные садики на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, поинтересовался читатель.

Он отметил, что со следующей недели в Бишкеке открывают государственные детские сады, но в группах будет не более 10 детей.

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«А не хотели ли власти посмотреть на частные детские сады? Там далеко не по 10 детей в группах. Из-за того, что государственные сады закрыты, родители вынуждены отдавать в частные. И сейчас в них стало как в государственных до начала пандемии. Но почему частники не соблюдают санитарные нормы? Проверяют ли их?» — поинтересовался читатель.

Напомним, с 9 марта в столице возобновляют работу детские сады. Но посещать их смогут дети подготовительных, дежурных групп и старших, если позволит территория дошкольной организации.

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