Жители Панфиловского района жалуются на проблемы с вещанием телеканалов

Жители Панфиловского района пожаловались на отсутствие ТВ-сигнала. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, проблемы с трансляцией отечественных телеканалов наблюдаются уже несколько дней. «Не показывают ТВ-каналы у многих жителей нашего района. У всех установлены приставки «Санарип». Ловят только казахские телеканалы, и то несколько. Проблема с телевидением в нашем районе возникает регулярно», — рассказала читательница.

На сайте ОАО «РПО РМТР» сообщается, что сигнал отсутствует из-за профилактических работ.

«Сегодня с 8.00 до 16.00 идет профилактика технических средств социального пакета телеканалов «РПО РМТР», в связи с чем трансляция каналов первого мультиплекса цифрового ТВ-вещания будет возобновлена после 16.00», — говорится в сообщении.

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