Чудаки парковки. Нарушители заезжают на тротуары, подвергая опасности пешеходов

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Водители заезжают на тротуары, не только нарушая ПДД, но и подвергая опасности прохожих. Эта машина стояла на пути пешеходов на проспекте Манаса. На этот участок читатели жалуются постоянно.

«Даже ограждения не помеха этим «чудакам». На днях на моих глазах чуть не сбили здесь велосипедиста», — написал автор фото.

Другой водитель также оставил свое авто на тротуаре.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«На улице Ауэзова в «Аламедине-1» водитель припарковался возле светофора на перекрестке, мешал выезду машин со второстепенной дороги, которые вынужденно выезжали на вторую полосу. На просьбу убрать, матерится», — прокомментировал видео читатель.

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