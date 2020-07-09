19:23
USD 78.03
EUR 88.01
RUB 1.10
Агент 024

Водители общественного транспорта спят в автобусах. Комментарий чиновников

Водители общественного транспорта спят в автобусах, потому что не могут попасть домой после смены. Фотографию с таким описанием распространяют в социальных сетях.

По данным автора, фото сделали сегодня в 6.00.

из интернета
Фото из интернета. Водители общественного транспорта спят в автобусах
Однако начальник Бишкекского троллейбусного управления Артур Омурзаков сказал 24.kg, что фото сделано не в ночное время суток, а днем, возможно, в перерывах между сменами. «Ночью мы развозим водителей по домам, для этого предусмотрели специальный автобус. С утра он также их привозит на работу. Сейчас я выясняю, где и кто сделал эту фотографию, чтобы уточнить подробности», — сказал он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/158924/
просмотров: 588
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке начал работать общественный транспорт. Как соблюдают санитарные нормы
Общественный транспорт в Бишкеке начнет работать с 25 мая
Не больше 30 пассажиров в автобусе. Новые правила перевозки в городе Ош
Мэрия Бишкека обещает завтра начать выдавать зарплату водителям автобусов
Переполненный автобус, в котором везли врачей, не принадлежит мэрии Бишкека
Фото дня. Врачей везут на работу в переполненном автобусе
Первый день ЧС в Кыргызстане: что происходит на рынках и улицах Бишкека
Водитель пассажирского автобуса неоднократно нарушил ПДД на улице Московской
Автобусы № 5 возобновили работу в Бишкеке, но изменили маршрут
В мэрии Бишкека объяснили, почему закрыли автобусный маршрут № 5
Популярные новости
Фото дня. Врачи в&nbsp;Иссык-Кульской обсервации спят на&nbsp;одной кровати по&nbsp;двое Фото дня. Врачи в Иссык-Кульской обсервации спят на одной кровати по двое
Позитивный материал. 10-летний бишкекчанин сам вырастил кур и&nbsp;отдал их&nbsp;медикам Позитивный материал. 10-летний бишкекчанин сам вырастил кур и отдал их медикам
Не&nbsp;проехать. Машины возле стационара в&nbsp;микрорайоне &#8470;&nbsp;12&nbsp;Бишкека закрыли проезд Не проехать. Машины возле стационара в микрорайоне № 12 Бишкека закрыли проезд
Студенты из&nbsp;Индии интересуются, можно&nbsp;ли остаться в&nbsp;Кыргызстане. Отвечает МИД Студенты из Индии интересуются, можно ли остаться в Кыргызстане. Отвечает МИД
Бизнес
&laquo;Бай-Тушум&raquo; выделил 2&nbsp;миллиона сомов на&nbsp;покупку ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов «Бай-Тушум» выделил 2 миллиона сомов на покупку ИВЛ и кислородных концентраторов
Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева
Дистанционные услуги Dos Credobank Дистанционные услуги Dos Credobank
Экономь при звонках с&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Кыргызтелекома&raquo; до&nbsp;50&nbsp;процентов Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов
9 июля, четверг
19:19
Позитивный материал. У пенсионера украли гармонь — бишкекчане купят ему новую Позитивный материал. У пенсионера украли гармонь — бишк...
19:12
Медики горбольницы № 1 записали видео и объяснили, где гумпомощь от волонтеров
19:02
Водители общественного транспорта спят в автобусах. Комментарий чиновников
19:00
Цифра дня. 4,7 миллиарда сомов поступило в бюджет от выпуска ценных бумаг
18:48
В Кыргызстане работают 178 мобильных бригад