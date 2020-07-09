Водители общественного транспорта спят в автобусах. Комментарий чиновников

Водители общественного транспорта спят в автобусах, потому что не могут попасть домой после смены. Фотографию с таким описанием распространяют в социальных сетях.

По данным автора, фото сделали сегодня в 6.00.

Фото из интернета. Водители общественного транспорта спят в автобусах

Однако начальник Бишкекского троллейбусного управления Артур Омурзаков сказал, что фото сделано не в ночное время суток, а днем, возможно, в перерывах между сменами. «Ночью мы развозим водителей по домам, для этого предусмотрели специальный автобус. С утра он также их привозит на работу. Сейчас я выясняю, где и кто сделал эту фотографию, чтобы уточнить подробности», — сказал он.

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