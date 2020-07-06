Невозможно дышать. Дым от кафе мешает жителям Бишкека жить

Дым от кафе на улице Фрунзе, 412, мешает жителям соседних улиц жить. Об этом 24.kg сообщила читательница.
«Уже более года мы остались без благоприятной для жизни и здоровья экологической среды. Возведенное рядом кафе дымит с утра до вечера. Дым сдувает прямо в окна и двери нашего дома. Мы не можем проветрить комнаты, выйти в собственный двор из-за запаха», — написала она.
На видео дым от кафе, а также другие источники загрязнения воздуха в ближайшем районе.
Жительница сообщила, что писала заявление в Государственную инспекцию по экологической
и технической безопасности и в муниципальную администрацию мэрии города Бишкека. Заявление либо не было рассмотрено, либо проведенный выезд не привел ни к чему.
«Наше конституционное право на благоприятную для жизни и здоровья экологическую среду нарушено, и ни один из государственных органов и инстанций не принимает меры по его восстановлению», — добавила жительница.
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