Кусок рессоры, отлетевший от автомобиля, едва не убил водителя в Москве

Второй день рождения вправе отмечать в начале марта владелец белого Hyundai Solaris, герой этого видео. Будь лобовое стекло его машины менее прочным или полет куска рессоры более стремительным, дело могло окончиться гораздо печальнее, сообщило издание «АвтоПарк».

Инцидент произошел на Минском шоссе Москвы, когда автомобили плотным потоком двигались к центру. По видео, снятому из салона Hyundai, невозможно понять, откуда вылетел кусок металла — вывалился из грузовика, перевозившего железный лом, или это результат какой-то аварии. Рессора прошила стекло легковушки в нижней половине и застряла над рулевой колонкой.