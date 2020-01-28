Канадскому водителю за несколько секунд трижды удалось спасти свою жизнь

Канадский водитель очень спешил, опаздывая на работу, из-за чего не справился с управлением. Но в этот день везение оказалось на его стороне, если судить по ролику, опубликованному на YouTube-канале ViralHog.

На шоссе 14 в Канаде водитель пытался обогнать впереди идущую машину, но не справился с управлением, и его Chevy Blazer занесло на встречку. Серьезной аварии благодаря быстрой реакции водителя встречного автомобиля удалось избежать.

Затем неуправляемый внедорожник откинуло обратно, и он едва-едва избежал столкновения с другой машиной. Потом, сбив дорожный знак, торопыга съехал в кювет. Здесь ему повезло в третий раз — он остановился, немного не доехав до огромных валунов на обочине.