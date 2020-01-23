20:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Конфликт на дороге: таксист прокатил противника на капоте своей машины

В центре Белгорода (Россия) таксист провез на капоте молодого человека, который вступил с ним в перепалку. Заезд был недолгим, не более двух кварталов, и завершился без травм, сообщило издание «АвтоПарк».

Как позже выяснили в полиции, экстремальная поездка стала завершением дорожного конфликта. Водитель Volkswagen повздорил с сидевшим за рулем Renault Logan таксистом и для продолжения бурной дискуссии вышел на проезжую часть.

И неожиданно оказался на капоте, став героем видеоролика.

Инцидентом заинтересовалась полиция. Скорее всего, накажут обоих участников, отметило издание.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/141400/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Горе-водитель утопил элитный спорткар в канале
В аквариум на колесах превратили старый Ford австралийцы
Необычное ДТП с участием самолета и автомобиля произошло в Бразилии
Лихач только успел заложить вираж на перекрестке, как попался полиции
Пока водитель ходил за покупками, его собака утопила автомобиль в пруду
Украинский гонщик промчался по Днепру на мотоцикле
Упавшая с неба рыба пробила лобовое стекло Lexus
Лихо гонявший по болоту внедорожник неожиданно утонул в яме
Австралиец запек мясо в салоне стоящей на солнцепеке машины
Тихий ужас на АЗС: женщина набирала бензин в пакеты и складывала их в багажник
Популярные новости
Чем посыпают дороги в&nbsp;Бишкеке. Горожане недовольны белыми разводами на&nbsp;авто Чем посыпают дороги в Бишкеке. Горожане недовольны белыми разводами на авто
Будущие отличники образования. В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;суде повесили объявление с&nbsp;ошибками Будущие отличники образования. В Бишкеке в суде повесили объявление с ошибками
Заставил умыться зеленкой. Таксист отомстил пассажиру, не&nbsp;оплатившему проезд Заставил умыться зеленкой. Таксист отомстил пассажиру, не оплатившему проезд
Чудаки парковки. На&nbsp;улице Байтика Баатыра машины припарковались между деревьями Чудаки парковки. На улице Байтика Баатыра машины припарковались между деревьями
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
23 января, четверг
20:25
Вовлечение несовершеннолетней в проституцию. Подозреваемые водворены в СИЗО-1 Вовлечение несовершеннолетней в проституцию. Подозревае...
20:16
Конфликт на дороге: таксист прокатил противника на капоте своей машины
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в пять раз
19:43
Кыргызстанка перепела Витаса. Получилось лучше оригинала
19:26
Король никуда не уходил. Хабиб Нурмагомедов о подготовке к бою с Тони Фергюсоном