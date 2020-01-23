Конфликт на дороге: таксист прокатил противника на капоте своей машины

В центре Белгорода (Россия) таксист провез на капоте молодого человека, который вступил с ним в перепалку. Заезд был недолгим, не более двух кварталов, и завершился без травм, сообщило издание «АвтоПарк».

Как позже выяснили в полиции, экстремальная поездка стала завершением дорожного конфликта. Водитель Volkswagen повздорил с сидевшим за рулем Renault Logan таксистом и для продолжения бурной дискуссии вышел на проезжую часть.

И неожиданно оказался на капоте, став героем видеоролика.

Инцидентом заинтересовалась полиция. Скорее всего, накажут обоих участников, отметило издание.