В эндокринологическом центре огромные очереди. Нужно новое здание. Об этом 24.kg сообщила президент диабетической ассоциации Светлана Мамутова.

Она напомнила, что городской центр теперь стал при Минздраве. «Но сменили только вывеску, условия не изменились. Более того, убрали доплаты мэрии Бишкека, раз учреждение перестало быть городским. Благодаря Всемирному банку в лаборатории появилось новое оборудование. Раньше пациенты быстро сдавали кровь из пальца, что зачастую приходилось делать из-за нехватки финансов на биохимические анализаторы и расходные материалы к ним. Сейчас на забор из вены уходит больше времени. Число пациентов растет, многие возмущаются, требуют увеличить число медсестер для забора крови, но разместить их негде. В процедурном кабинете места и условий нет, тесно», — сказала Светлана Мамутова.

Пациенты, по ее словам, ждут по несколько часов. Есть и такие, кто, не дождавшись своей очереди, уходит. Часть фельдшеров намерена уволиться из-за больших нагрузок и маленькой зарплаты.

Глава ассоциации посетовала, что перед Минздравом неоднократно поднимали вопрос выделения другого здания. Республиканский центр в свое время ликвидировали, а помещение забрали.

«И возвращать не собираются. Сегодня там библиотека Аскара Акаева. Мы просили вернуть это здание либо выделить новое, уделить внимание эндокринологической службе. К сожалению, в республике нет национальной программы по сахарному диабету. Есть документ, подписанный в Минздраве и не подкрепленный финансами. Премьер-министр начиная с 2020-го должен ежегодно отчитываться на исполнительном комитете Межпарламентской ассамблеи СНГ. Что он сможет рассказать? В Узбекистане, к примеру, подписали нацпрограмму, выделили большие деньги на службу. А у нас?» — задалась вопросом Светлана Мамутова.

«Если оставшиеся сотрудники центра уйдут, станет еще хуже. В Кыргызстане, по официальным данным на начало 2019-го, было более 60 тысяч больных сахарным диабетом. По неофициальным, их намного больше, но больные еще не знают об этом. В Бишкеке число пациентов только с впервые выявленным сахарным диабетом увеличилось на 2 тысячи», — резюмировала она.

Главврач центра Назгуль Омуракунова подтвердила сложность ситуации. «Мы получили два новых автоматических анализатора, теперь можем делать анализ, который в частных лабораториях стоит не менее 600 сомов. Все это время пациенты платили из собственного кармана, а мы делаем анализ бесплатно. Однако возможности ограничены: здание старое, всего две процедурные медсестры, одновременно работать может только одна. Мы приглашаем больных на обследование, поэтому возникают очереди», — сказала она.

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