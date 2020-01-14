Самый спокойный человек в мире. В Сети набирает популярность новый мем

Мужчина зашел поужинать в закусочную, но попал в мемы. Он абсолютно ничего не делал и стал звездой. Об этом пишет Media Leaks.

Несколько человек в общепите устроили жесткую потасовку, но герой даже не повел бровью. Теперь пользователи описывают его реакцией отношение к жизненным трудностям, а в заведении у него нашелся соратник, и, похоже, он настоящий рыцарь-джедай.

В субботу, 11 января, пользовательница под ником Beth Deakin опубликовала в Twitter видеозапись из закусочной «Кебабы Кена» в английском городе Портсмут. На ней несколько человек, в том числе работники заведения в грубой форме выясняют отношения. Драка начинается из-за того, что гость оскорбляет одного из представителей принимающей стороны.