В Польше олень выскочил на перекресток и спровоцировал ДТП

В городке Бельско-Бяла (Силезское воеводство) на юге Польши взявшийся из ниоткуда крупный олень устроил переполох, несколько часов бегая по улицам и ловко ускользая от полиции. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

В самый разгар погони перепуганное животное выскочило на оживленный перекресток и прыгнуло через машину местной автошколы. Никто, кроме учебного автомобиля, особо не пострадал.

По словам представителя местной полиции, зверь благополучно избежал всех подготовленных для него ловушек и засад и, прыгнув в местную речку Бяла, переплыл ее и скрылся в ближайшем лесу.