Освещением на бульваре Эркиндик недовольны бишкекчане. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Местами фонари вообще не работают, на отрезке от Токтогула до Московской освещена только одна сторона бульвара. Там установлены прожекторы. На отдельных участках освещение хорошее, с двух сторон. Ощущение, что бульвар поделен на зоны и кто-то явно свой кусок не доделал», — написал он.

Отметим, что на бульваре восстанавливают освещение. По данным муниципалитета, установили 390 светодиодных светильников, 130 новых торшерных стоек, при этом сохранив исторические тумбы. Новые светильники намного мощнее прежних и с лучшей светоотдачей, еще они энергосберегающие.

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