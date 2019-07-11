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Агент 024

Таксисты снова нарушают правила парковки в центре Бишкека

Читатели 24.kg продолжают присылать нам фото и видео с нарушителями Правил дорожного движения и парковки. Неоднократно горожане жаловались, что инспекторы ГУОБДД не могут навести порядок даже в центре города, не говоря уже об окраинах.

На этот раз бишкекчане возмущены постоянными нарушениями правил парковки на остановке у ЦУМа по улице Байтика Баатыра. На ролике, который они прислали в редакцию, видно, что несколько таксистов припарковались прямо на остановке и мешают общественному транспорту подъехать к ней.

«Ежедневная картина. Разве по ПДД разрешено парковаться на остановке?» — спрашивают читатели.

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